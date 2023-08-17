Спасатели предупредили воронежцев об опасной жаре в 36 градусов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спасатели распространили штормовое предупреждение из-за опасной погоды. Согласно прогнозам воронежских синоптиков, днем 19 августа в Воронежской области ожидается сильная жара, местами по региону максимальная температура воздуха может дойти до отметки 36°.

В такой зной старайтесь меньше быть на солнце, лучше в тени. Если вам приходится выйти на улицу в такую жару, обязательно надевайте головные уборы, одежду из легких натуральных тканей светлых оттенков. Старайтесь пить больше воды комнатной температуры. Принимайте прохладный душ.