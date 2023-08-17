На пожаре в селе под Воронежем нашли тело женщины

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Труп 50-летней женщины нашли на пожаре в селе Рыкань Новоусманского района. Инцидент произошел днем 16 августа. Пожарных вызвали тушить жилой дом на улице Первомайской.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 11.22. В доме площадью 120 кв метров сгорела мансарда. Огонь ликвидировали в 12.01 силами пяти пожарных расчетов, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. – Спасатели обнаружили на месте тело женщины.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», звонки бесплатные, принимаются круглосуточно с городских и мобильных телефонов.