Под Воронежем в столкновении КамАЗа и «Лады Гранта» один человек погиб и один ранен

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии с погибшим, которая произошла вечером 16 августа в Лискинском районе. Около 20.20 на 18-м километре автодороги «М4 «Дон»-Давыдовка», по предварительным данным полиции, 45-летний водитель «КамАЗа 55102» не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», который следовал по главной дороге, и столкнулся с ним.

В «Ладе Гранта» пострадали два человека: 18-летний водитель сейчас в больнице, а его 18-летний пассажир от полученных травм скончался в медучреждении.

За 16 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 116 ДТП, в них пострадали 17 человек и один погиб.