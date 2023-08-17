Под Воронежем пройдет фестиваль хлеба с парадом караваев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 августа в Калаче пройдет VII фестиваль «Хлеб - всему голова!». На форуме представят большое разнообразие разной выпечки. Состоится конкурс на лучшее хлебобулочное изделие по традиционным и оригинальным рецептам. Колорит Калачеевского края можно прочувствовать на выставке сельских подворий. Каждое село выставит не просто плетень и «хату», но и покажет историю, традиции, обычаи и угощения. На накрытых столах появятся ватрушки, бублики, куличи и караваи, бабушкины пирожки. В фестивале примут участие более 900 участников художественной самодеятельности.

Гости смогут принять участие в маршрутной игре для эрудитов «От зерна до каравая путь пройдем с тобой, играя!», посмотрят выставку сельхозмашин и инвентаря.

В здании Дома культуры «Юбилейный» пройдут тематические интерактивные выставки-презентации хлебной продукции местных товаропроизводителей «Дар маленького зернышка» и хлебобулочных изделий из районов области «Самый необычный каравай», а также выставки тематических сувениров и работ мастеров декоративно-прикладного искусства.

В 12.00 покажут фильм «Откуда хлеб пришел?» и тематические мультики. Затем юные гости смогут поучаствовать в традиционных народных играх и мастер-класса, а взрослые - - попробовать себя в роли пекаря на мастер-классе по изготовлению традиционной русской выпечки «С пылу, с жару», а затем и в перепевке «Сдобная частушка».

Официальное открытие начнется с театрализованного представления и парада караваев от районов. После пройдет большой концерт с участием самодеятельных художественных коллективов и исполнителей Воронежской области. Завершится праздник выступлением кавер-группы «Мята».