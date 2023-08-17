Участника СВО из Воронежской области наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

фото из соцсетей Михаила Гордиенко

Жителя Воробьевского района наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орденом Виктора Завьялова отметили за героизм в зоне СВО, куда наш земляк отправился добровольно служить по контракту.

Сейчас герой приехал в отпуск из зоны специальной военной операции в родные края и как раз получил награду. Ее земляку вручили глава района Михаил Гордиенко и начальник отдела военного комиссариата по Бутурлиновскому и Воробьевскому районам Игорь Золотарев.

- Приятная миссия – награждать достойных! Очень рад был встретиться лично с одним из защитников Родины, поздравить героя с получением награды, поблагодарить за отвагу и мужество, проявленные на полях сражений. Через несколько дней Виктор Григорьевич снова отправится к своим сослуживцам. А мы, жители Воробьевского района, будем ждать всех наших бойцов с Победой! - отметил Михаил Гордиенко.