В Воронеже в сентябре откроют два путепровода на Остужевской развязке

Так сейчас выглядит место строительства Остужевской развязки. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии Воронежа рассказали о ходе строительства Остужевской развязки. Сейчас там занимаются инженерными коммуникациями и обустройством съездов. Работают более 60 человек и около трех десятков машин.

Напомним, развязку сделают двухуровневой. Власти надеются, что благодаря ее появлению удастся избежать пробок на этом перекрестке.

Внутри «большого кольца» продолжается строительства путепровода, который также станет частью развязки. Здесь работают с бетоном и занимаются отсыпкой подходов к сооружению.

Продолжается и реконструкция путепровода через железнодорожные пути на улице Остужева. Вместо одного такого сооружения уже скоро здесь начнут работу сразу два. Один из них уже готов – по нему идет движение по временной схеме в двух направлениях. Строительство второго завершают. Там обустраивают подходы, идет монтаж барьерного и перильного ограждения, красят пролеты и укрепляют конусы путепровода.

В начале следующей недели планируют пустить транспорт с действующего сооружения на реконструируемое, чтобы без помех завершить работы и обновить разметку. В мэрии обещают, что неудобств водителям это не доставит. Движение организуют по привычной схеме, только по другому путепроводу. А уже в сентябре транспорт пустят по обоим.