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НовостиСпорт16 августа 2023 15:53

Воронежский «Факел» заключил контракт с полузащитником сборной ЮАР

Команду пополнил африканский хавбек Табо Селе
Юрий КОЗЛОВ
Новичок «Факела» Табо Селе.

Новичок «Факела» Табо Селе.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Руководители «Факела» заключили контракт с центральным полузащитником из ЮАР Табо Селе. Хавбек имеет опыт выступление за национальную сборную Южно-Африканской республики. Он сыграл за нее четыре матча на Олимпийских играх в Токио. Селе также выступал за молодежную сборную своей страны на чемпионате мира среди футболистов до 20 лет.

Табо Селе 26 лет, его рост 178 сантиметров, вес 71 килограмм. В его карьере было несколько клубов. В 19 лет он подписал контракт с «Реал С.К.» – клубом третьей португальской лиги. Годом позже заключил контракт с «Бенфикой». Однако Селе продолжил выступать за «Реал С.К.» на правах аренды. Затем отыграл два сезона за португальский клуб «Кова Пьедаде», и снова сменил клуб - перешел в польский «Радомяк». За два сезона африканский полузащитник отыграл 33 матча в чемпионате Польши.