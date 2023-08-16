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НовостиПроисшествия16 августа 2023 13:17

Под Воронежем осудили двух бандитов за нападение на семью крупного бизнесмена

В Лискинском районе Воронежской области преступники пытали генерального директора крупной воронежской сельскохозяйственной компании утюгом, требуя сказать, где деньги
Юрий КОЗЛОВ
Два участника банды получили по десять лет.

Два участника банды получили по десять лет.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Лискинском районном суде вынесли приговор двум ранее судимым участникам банды грабителей. 42-летний москвич и 33-летний житель Санкт-Петербурга отвечали по статье УК, карающей за разбой.

В суде посчитали доказанным, что 42-летний москвич с мая по октябрь 2018 года наблюдал за распорядком жизни генерального директора крупной местной сельскохозяйственной компании в доме в селе Щучье Лискинского района, чтобы потом его ограбить. В преступлении он уговорил участвовать шесть человек, в том числе жителя Санкт-Петербурга.

Поздним вечером в октябре 2018 года бандиты подкрались к дому генерального директора, надев перед этим перчатки и матерчатые маски с прорезями для глаз и взяв с собой строительные стяжки и скотч. За закрытыми откатными автоматическими воротами с электроприводом стоял «Шевроле», принадлежащий сыну хозяина дома. Один из участников банды по указанию главаря с помощью отмычки залез в машину и хотел ее угнать. И сделал бы это, но не смог отпереть ворота.

Другие бандиты около 23.30 ворвались в двухэтажную баню, напали на сына хозяина дома и двух его друзей, применив к ним насилие и угрожая пустить в ход гвоздодер и пистолет. Потом связали их и потребовали сказать, кто находится в доме, а также где деньги, сейф, роутер для камер и системы видеонаблюдения.

Затем пять бандитов зашли в спальню дома и напали на спящего руководителя сельскохозяйственной организации и его жену, связали их и стали требовать деньги. Обнаружив в местах, указанных хозяином, 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, преступники потребовали сказать, где лежат еще не менее 5 миллионов евро. При этом, не снимая маски, бандиты нагрели утюг и стали им пытать генерального директора. От причиненной боли он потерял сознание.

Во время обыска преступники так и не нашли остальных денег. Всех связанных людей они отвели в подвал дома и заперли дверь. Общий материальный ущерб, нанесенный их разбоем, составил 6 миллионов 413 тысяч рублей.

- Во вторник, 15 августа, 45-летнего жителя Москвы приговорили к 10,5 годам колонии общего режима, 35-летний житель Санкт-Петербурга получил 10 лет, - сообщили в региональном ГУ МВД.