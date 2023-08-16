Под Воронежем осудили двух бандитов за нападение на семью крупного бизнесмена

Два участника банды получили по десять лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Лискинском районном суде вынесли приговор двум ранее судимым участникам банды грабителей. 42-летний москвич и 33-летний житель Санкт-Петербурга отвечали по статье УК, карающей за разбой.

В суде посчитали доказанным, что 42-летний москвич с мая по октябрь 2018 года наблюдал за распорядком жизни генерального директора крупной местной сельскохозяйственной компании в доме в селе Щучье Лискинского района, чтобы потом его ограбить. В преступлении он уговорил участвовать шесть человек, в том числе жителя Санкт-Петербурга.

Поздним вечером в октябре 2018 года бандиты подкрались к дому генерального директора, надев перед этим перчатки и матерчатые маски с прорезями для глаз и взяв с собой строительные стяжки и скотч. За закрытыми откатными автоматическими воротами с электроприводом стоял «Шевроле», принадлежащий сыну хозяина дома. Один из участников банды по указанию главаря с помощью отмычки залез в машину и хотел ее угнать. И сделал бы это, но не смог отпереть ворота.

Другие бандиты около 23.30 ворвались в двухэтажную баню, напали на сына хозяина дома и двух его друзей, применив к ним насилие и угрожая пустить в ход гвоздодер и пистолет. Потом связали их и потребовали сказать, кто находится в доме, а также где деньги, сейф, роутер для камер и системы видеонаблюдения.

Затем пять бандитов зашли в спальню дома и напали на спящего руководителя сельскохозяйственной организации и его жену, связали их и стали требовать деньги. Обнаружив в местах, указанных хозяином, 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, преступники потребовали сказать, где лежат еще не менее 5 миллионов евро. При этом, не снимая маски, бандиты нагрели утюг и стали им пытать генерального директора. От причиненной боли он потерял сознание.

Во время обыска преступники так и не нашли остальных денег. Всех связанных людей они отвели в подвал дома и заперли дверь. Общий материальный ущерб, нанесенный их разбоем, составил 6 миллионов 413 тысяч рублей.

- Во вторник, 15 августа, 45-летнего жителя Москвы приговорили к 10,5 годам колонии общего режима, 35-летний житель Санкт-Петербурга получил 10 лет, - сообщили в региональном ГУ МВД.