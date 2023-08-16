В Воронежской области в августе произошло 15 ДТП с участием несовершеннолетних водителей

С начала месяца инспекторы ДПС в Воронежской области зарегистрировали 15 ДТП, участниками которых стали несовершеннолетние водители, у которых не было прав. Статистикой 16 августа поделились в пресс-службе управления Госавтоинспекции регионального глава МВД.

Там пояснили, что свыше половины аварий данной категории произошло именно по вине подростков.

– Родители должны понимать, что управление транспортом ребенком опасно и создает угрозу для всех участников движения, так как у несовершеннолетних, не прошедших обучение и не получивших водительское удостоверение, нет необходимых знаний, навыков и умений, – подчеркнул Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Воронежской области Евгений Шаталов.