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НовостиПроисшествия16 августа 2023 12:37

В Воронеже на Московском проспекте столкнулись семь автомобилей

В Коминтерновском районе Воронежа в массовой аварии ранена женщина
Юрий КОЗЛОВ
Место аварии.

Место аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На Московском проспекте образовалась огромная пробка. Она тянется по одной из сторон дороги от перекрестка с улицей Лидии Рябцевой до пересечения с Хользунова. Машины там больше стоят, чем двигаются. Причем продолжается это уже около 2,5 часов. Причем в соцсетях сообщают о том, что причиной затора транспорта стала авария, в которую попали сразу несколько автомобилей. Так что это место водителям пока лучше объезжать.

На части Московского проспекта приходится больше стоять, чем ехать.

На части Московского проспекта приходится больше стоять, чем ехать.

Фото: Яндекс.Пробки

Подробнее о ДТП рассказали в региональном ГУ МВД:

- В среду, 16 августа, в 12.30 у дома № 33 по Московскому проспекту водитель «Ниссан Ноут», 65-летний житель Липецкой области, ехал со стороны памятника Славы в направлении центра города. При перестроении он врезался в «Тойоту-Камри», которой управлял 46-летний местный житель. После этого «Ниссан Ноут» опрокинулся на бок. Но по инерции продолжил движение и ударил «Шевроле Нива», которым рулил 34-летний житель Чечни. Французская иномарка в свою очередь столкнулась с «Фордом-Фокус», которым управлял 41-летний местный житель и «Тойоту Рав4», за рулем которого находилась 47-летняя женщина из Воронежа. А «Тойота Камри» после столкновения с «Ниссаном» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу Ларгус», которой управлял 43-летний житель Липецкой области и «Хендай», за рулем которого находился 49-летний житель Воронежской области. При этом ранения, потребовавшие госпитализации, получила только 30-летняя пассажирка «Шевроле-Нива».