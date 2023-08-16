В Воронеже на Московском проспекте столкнулись семь автомобилей

Место аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На Московском проспекте образовалась огромная пробка. Она тянется по одной из сторон дороги от перекрестка с улицей Лидии Рябцевой до пересечения с Хользунова. Машины там больше стоят, чем двигаются. Причем продолжается это уже около 2,5 часов. Причем в соцсетях сообщают о том, что причиной затора транспорта стала авария, в которую попали сразу несколько автомобилей. Так что это место водителям пока лучше объезжать.

На части Московского проспекта приходится больше стоять, чем ехать. Фото: Яндекс.Пробки

Подробнее о ДТП рассказали в региональном ГУ МВД:

- В среду, 16 августа, в 12.30 у дома № 33 по Московскому проспекту водитель «Ниссан Ноут», 65-летний житель Липецкой области, ехал со стороны памятника Славы в направлении центра города. При перестроении он врезался в «Тойоту-Камри», которой управлял 46-летний местный житель. После этого «Ниссан Ноут» опрокинулся на бок. Но по инерции продолжил движение и ударил «Шевроле Нива», которым рулил 34-летний житель Чечни. Французская иномарка в свою очередь столкнулась с «Фордом-Фокус», которым управлял 41-летний местный житель и «Тойоту Рав4», за рулем которого находилась 47-летняя женщина из Воронежа. А «Тойота Камри» после столкновения с «Ниссаном» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу Ларгус», которой управлял 43-летний житель Липецкой области и «Хендай», за рулем которого находился 49-летний житель Воронежской области. При этом ранения, потребовавшие госпитализации, получила только 30-летняя пассажирка «Шевроле-Нива».