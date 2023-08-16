Изменится расписание пригородных поездов из Воронежа в Липецк с 20 августа

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В пригородной пассажирской компании «Черноземье» предупредили воронежцев об изменении расписания поездов, курсирующих между Воронежем и Липецком. Это произойдет уже с воскресенья, 20 августа.

Начиная с 3 сентября электрички будут ходить по новому расписанию. И так каждое воскресенье. Время, проведенное пассажирами в пути, составит 1 час 40 минут.

Пригородный поезд №7141 «Воронеж-1 — Липецк» теперь будет отправляться с главного вокзала столицы Черноземья на минуту позже, чем изначально планировалось – в 07:56. В Липецк будет прибывать на семь минут раньше – в 09:36. Состав №7142 стартует из Липецка в 17:52, а прибывает в Воронеж к 19:32.

Электричка №7144 из Липецка в Воронеж отправится в 8:49, а прибывает в областной центр в 10:29. Состав №7143 «Воронеж-1 – Липецк» будет отправляться в 16:05, к месту назначения прибудет в 17:45.