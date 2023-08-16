Под Воронежем вспыхнул склад пиломатериалов

Фото управления лесхоза Воронежской области Фото: Предоставлено

Утром 16 августа в лесопосадке у поселка Задонье Подгоренского района Воронежской области загорелся склад пиломатериалов. Пожар обнаружили прибывшие на работу лесозаготовители. Огонь охватил штабель пиломатериалов. Сотрудники сообщили о ЧП в диспетчерскую службу Подгоренской лесопожарной станции и принялись самостоятельно тушить пожар с помощью воды. А через 15 минут к месту возгорания прибыли лесные пожарные. Совместными усилиями они потушили огонь. Предположительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем местных жителей.

По словам руководителя Воронежского лесопожарного центра Юрия Пахомова, это был 23-й выезд лесных пожарных для оказания помощи при тушении пожаров в населенных пунктах. Во всех случаях пожарным удалось не допустить лесных пожаров.

- Мы также оказываем помощь МЧС при ликвидации других возгораний. 42 раза выезжали на тушение ландшафтных пожаров, 22 раза подвозили воду на пожары в населенных пунктах, - добавил Юрий Пахомов.

Управление лесного хозяйства призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и на природных территориях, не разжигать костры, не бросать окурки и спички, в том числе из окна автомобиля, не въезжать на транспорте в лес, не оставлять в лесу мусор и битые стекла.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от 40 тысяч рублей.