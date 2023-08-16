В Воронежской области задержали водителя грузовика, сбившего насмерть пешехода

Фото - ГУ МВД по региону

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя большегруза Volvo, сбившего насмерть 40-летнего местного жителя на трассе в Лискинском районе и скрывшегося с места аварии. Об этом 16 августа рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП произошло в ночь на 10 августа на 10-м км автодороги «Лиски – Колыбелка – Пухово примерно в 05.10. Виновником аварии оказался 40-летний местный житель. Пешеход, когда его сбил большегруз, шел по краю проезжей части в попутном направлении.

Машину с характерными вмятинами на кабине заметил начальник Госавтоинспекции территориального ОМВД возле одного из домов по улице Коминтерна в Лисках. Полицейский тут же вызвал следственно-оперативную группу. Водитель был задержан.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.