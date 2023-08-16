В Новой Усмани перекроют центр из-за празднования 425-летия села

Центр Новой Усмани перекроют чуть больше, чем на сутки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Новой Усмани в первые дни осени перекроют движение в связи с празднованием 425-летия села. С 22.00 1 сентября до 23.00 2 сентября нельзя будет проехать по части улицы Ленина от перекрестка с улицей Песоцкой до пересечения с Юбилейной. Кроме того, будет перекрыто движение по улице Советской (от улицы Ленина до перекрестка с Логовой).

Также не будут пропускать большегрузный транспорт на улице Ленина от перекрестка с Первомайской до пересечения с Солнечной.

День села пройдет 2 сентября. Центр Новой Усмани станет пространством, где переплетутся исторические эпохи. Жители и гости села узнают, какими были Новая Усмань и ее окрестности во времена воеводы Собакина, при Петре I, после Октябрьской революции и в годы войны. Участникам праздника продемонстрируют современные достижения промышленности и сельского хозяйства района. Также перед ними выступят различные творческие коллективы с музыкой, танцами и театральными постановками.