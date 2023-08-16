В Воронежской области собран уже четвертый миллион тонн зерна

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В регионе полным ходом идет уборка зерновых и зернобобовых. На данный момент сельхозпредприятия собрали уже 4 млн тонн. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области 16 августа.

В сутки аграрии убирают порядка 50 тысяч га в сутки. Уже обмолочено 931 тысяч га (65% от посевной площади) зерновых и зернобобовых культур. При этом урожайность составляет 44,2 ц/га.

Выше всего урожайность в Хохольском (58,8 ц/га), Острогожском (54 ц/га), Панинском (53,9 ц/га), Аннинском (53,1 ц/га) и Новоусманском (50,5 ц/га) районах.

Свыше 200 тысяч тонн намолотили хлеборобы Аннинского (220,7 тысяч тонн), Калачеевского (205,3 тысяч тонн), Россошанского (204 тысяч тонн) и Богучарского (203,3 тысяч тонн) районов.