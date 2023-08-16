Воронежский полицейский помогал украинцам незаконно въезжать в Россию

«Оборотень в погонах» из Воронежа может сесть на семь лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в ходе совместной операции МВД, ФСБ и Следственного комитета разоблачили деятельность преступной группы, в которую входил и работник отдела по вопросам миграции УМВД по Воронежу.

«Оборотень в погонах» из столицы Черноземья и еще шесть граждан России и Молдовы с 2021 по 2023 годы предлагали помощь украинцам, желающим получить российское гражданство, но не имеющих для этого законных оснований. За деньги преступники делали жителям Незалежной новые документы или вносили в уже имеющиеся ложные сведения о их регистрации на территории ДНР перед ее вхождением в состав России. Это давало возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ, карающей за организацию незаконной миграции. Максимальная ответственность по ней - семь лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Силовики не исключают, что в преступную группу входили более семи человек. Имена других членов банды могут установить во время следственных действий, которые еще продолжаются.