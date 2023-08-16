Пропавшего 36-летнего воронежца нашли мертвым на пляже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Тело 36-летнего мужчины, которого разыскивали с 10 августа, нашли на пляже «Боровое». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области.

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Труп обнаружили утром 15 августа на улице Пляжной в Воронеже. В ведомстве сообщили, что при его осмотре видимых следов насильственной смерти не было. Но от чего скончался мужчина, точно выяснят эксперты.

В данный момент следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.