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НовостиОбщество16 августа 2023 9:34

Пропавшего 36-летнего воронежца нашли мертвым на пляже

Труп 36-летнего мужчины обнаружили на пляже «Боровое» в Воронеже
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Тело 36-летнего мужчины, которого разыскивали с 10 августа, нашли на пляже «Боровое». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области.

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Труп обнаружили утром 15 августа на улице Пляжной в Воронеже. В ведомстве сообщили, что при его осмотре видимых следов насильственной смерти не было. Но от чего скончался мужчина, точно выяснят эксперты.

В данный момент следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.