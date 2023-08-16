Жительница Воронежа в пьяной ссоре вонзила нож в живот бывшего мужа

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сообщение о причинении ножевого ранения 37-летнему жителю Коминтерновского района поступило в дежурную часть городского отдела полиции №2. Заподозрили в совершении преступления его 35-летнюю бывшую супругу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 16 августа.

Женщину задержали. Оказалось, ЧП произошло в квартире на улице 9 Января. Бывшие супруги распивали спиртное. Слово за слово, между ними вспыхнула ссора. Конфликт завершился поножовщиной. Женщина схватила кухонный нож и вонзила его в живот бывшего мужа. Скорую вызвала сестра мужчины. Его забрали в больницу.

Подозреваемая уже дала признательные показания. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.