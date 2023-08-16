В Воронежской области выросла заболеваемость коронавирусом на 20%

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За последнюю неделю в Воронежской области зафиксировали прирост числа новых случаев заражения ковидом. Об этом сообщили 15 августа в управлении Роспотребнадзора по региону.

Санврачи сравнили количество заболевших за последние две недели. Так, в период с 31 июля по 6 августа коронавирусом заболели 55 человек. А с 7 по 13 августа - 66 человек. Таким образом, рост составил 20%.

Санврачи напомнили жителям области о соблюдении мер предосторожности. Они не изменились. Это - строгая личная гигиена, меньше посещать места массового пребывания людей и при появлении симптомов тут же обратиться к врачу.