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НовостиОбщество16 августа 2023 8:31

В Воронежской области выросла заболеваемость коронавирусом на 20%

С 7 по 13 августа положительные тесты получили 66 человек
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

За последнюю неделю в Воронежской области зафиксировали прирост числа новых случаев заражения ковидом. Об этом сообщили 15 августа в управлении Роспотребнадзора по региону.

Санврачи сравнили количество заболевших за последние две недели. Так, в период с 31 июля по 6 августа коронавирусом заболели 55 человек. А с 7 по 13 августа - 66 человек. Таким образом, рост составил 20%.

Санврачи напомнили жителям области о соблюдении мер предосторожности. Они не изменились. Это - строгая личная гигиена, меньше посещать места массового пребывания людей и при появлении симптомов тут же обратиться к врачу.