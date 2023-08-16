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НовостиОбщество16 августа 2023 8:07

Иномарка сбила 16-летнего велосипедиста под Воронежем

Попавшего в ДТП в воронежском райцентре велосипедиста по скорой забрали в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В аварии с «Дэу Нексия» пострадал 16-летний велосипедист в поселке Рамонь под Воронежем 15 августа. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Фото регионального главка МВД

Фото регионального главка МВД

Фото: Предоставлено "КП"

По предварительным данным полиции, примерно в 19.00 у дома № 1 по ул. Фучика ехал 27-летний водитель на «Дэу Нексия». Двигаясь по главной дороге прямо, в какой-то момент он допустил наезд на 16-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу движения авто.

В результате школьник получил травмы и по скорой был доставлен в больницу. По факту ДТП полицейскими проводится проверка.