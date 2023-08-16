Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 7:42

В воронежском райцентре всадник на лошади влетел в «Ладу Калину»

Иномарка после столкновения с наездником на лошади получила вмятины
Евгения ФРОЛОВА
На место аварии вызвали сотрудников ДПС

На место аварии вызвали сотрудников ДПС

Фото: из архива «КП»

Необычное ДТП с участием лошади и «Лады Калины» сняли на видео жители города Калач. Скачущее животное врезалось в остановившийся в Воронежской области автомобиль. Видеозапись очевидцы опубликовали в соцсетях 15 августа.

Они рассказали, что за рулем авто находилась девушка.

– Была свидетелем, девушка-водитель была напугана очень сильно, – написали горожане в комментариях.

Как оказалось, на машине остались повреждения. На место были вызваны сотрудники ДПС. А вот как себя чувствует лошадь - неизвестно.