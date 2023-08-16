В воронежском райцентре «Лада» с водителем и пассажиркой опрокинулась на правый бок

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

ДТП произошло вчера около шести часов вечера в Борисоглебске на улице 7-го Ноября. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, «Лада Калина», за рулем которой сидел 67-летний местный житель, неподалеку от дома №127 съехала с проезжей части, а затем и вовсе опрокинулась на правый бок. Произошло это по причине того, что водитель не справился с управлением.

В итоге травмы получил шофер и его 66-летняя пассажирка. Обоих по скорой отправили в больницу.