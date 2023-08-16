Пассажиры сообщили о задержке фирменного поезда «Воронеж-Москва»

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
Сегодня, 16 августа, задержали утренний поезд сообщением «Воронеж-Москва» №737. Об этом рассказали пассажиры в соцсетях.
По расписанию состав должен был отправиться в 7:29. Однако этого не произошло. Пассажирам объяснили, что произошла замена локомотива.
В настоящее время поезд уже в пути. Воронежцы рассказали, что он тронулся около 8:15.
Ранее пассажиры пожаловались на перекрытые подземные переходы на железнодорожном вокзале «Воронеж-1». В ЮВЖД объяснили причину заботой о безопасности.