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НовостиОбщество16 августа 2023 6:33

Посмертно наградили орденом Мужества погибшего в зоне СВО воронежца

Награду вручили матери бойца
Евгения ФРОЛОВА
Фото - администрация Грибановского района

Фото - администрация Грибановского района

Фото: Предоставлено "КП"

Ордена Мужества посмертно удостоился наш земляк Александр Сергеев, погибший в зоне СВО. Он был мобилизован из Грибановского района. Об этом сообщили 15 августа в администрации муниципалитета.

Награду вручили матери героя глава Грибановского района Вячеслав Мамаев и военком Эдуард Румынин. Боец погиб в спецоперации в боях под Макеевкой 6 декабря 2022 года.

Александр Сергеев родился и жил в поселке Грибановский. Это уже второй орден Мужества, которым награжден боец. Ранее его ему вручили за участие в боевых действиях в чеченской кампании.