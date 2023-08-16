Посмертно наградили орденом Мужества погибшего в зоне СВО воронежца

Фото - администрация Грибановского района Фото: Предоставлено "КП"

Ордена Мужества посмертно удостоился наш земляк Александр Сергеев, погибший в зоне СВО. Он был мобилизован из Грибановского района. Об этом сообщили 15 августа в администрации муниципалитета.

Награду вручили матери героя глава Грибановского района Вячеслав Мамаев и военком Эдуард Румынин. Боец погиб в спецоперации в боях под Макеевкой 6 декабря 2022 года.

Александр Сергеев родился и жил в поселке Грибановский. Это уже второй орден Мужества, которым награжден боец. Ранее его ему вручили за участие в боевых действиях в чеченской кампании.