Взрывом газового баллона уничтожен жилой дом в деревне под Воронежем

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Крупный пожар произошел в частном доме в деревне Писаревка Рамонского района сегодня ночью. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В жилище взорвался газовый баллон. Сообщение о загорании на улице Центральной спасателям поступило в 02:20. На месте работали два пожарных расчета – восемь человек, две машины. Огонь удалось ликвидировать в 3:26.

В результате были уничтожены жилой дом, кровля и фронтон здания, а также поврежден стоявший рядом автомобиль Daewoo Nexia. Ожоги получила 64-летняя хозяйка автомобиля. Спасатели оказали ей помощь на месте. От госпитализации она отказалась.