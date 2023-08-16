Жители Северного микрорайона Воронежа на сутки останутся без горячей воды

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Почти сутки не будет горячей воды в многоэтажках на улицах Хользунова, Шишкова, а также переулка Ученический и Московского проспекта.

Ограничить подачу ресурса пришлось из-за проведения неотложных работ на сети, обеспечивающей дома. Об этом предупредили 15 августа в пресс-службе «Квадры».

Отключение продлится до 18 часов 16 августа.

Без горячей воды будут дома:

- улица Хользунова, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 40а, 40г, 40д, 42, 48, 64а, 72а, 72б, 70а, 10, 10б, 42, 44, 50, 46;

- переулок Ученический, д. 5;

- улица Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105а, 105, 107, 107а;

- Московский проспект, 82, 85, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104а, 104б, 104в.

За временные неудобства коммунальщики приносят горожанам извинения.