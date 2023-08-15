В Воронежской области многодетной матери незаконно отказали в получении материнского капитала

Жительница Терновского района пожаловалась в прокуратуру на ущемление своих прав при получении соцподдержки. Многодетная мать еще в декабре 2020 года обратилась в местное управление соцзащиты населения с заявлением о выдаче сертификата на региональный материнский капитал в связи с рождением третьего ребенка. Но ей отказали.

- Причиной стало отсутствие сведений о регистрации на территории Воронежской области не менее одного года на момент рождения третьего ребенка. Прокуратура района посчитала отказ не соответствующим требованиям законодательства, ведь женщина фактически проживает на территории района, и обратилась в суд с заявлением о признании факта постоянного проживания семьи на территории Терновского района с сентября 2013 года. В ходе судебного заседания факт постоянного проживания многодетной матери на территории района был подтвержден. Грибановский райсуд вынес решение об удовлетворении заявления прокурора, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.