Преподавателя воронежского вуза будут судить за взятки от студентов

В Центральный райсуд передали уголовное дело о получении взяток. В них обвиняют преподавателя Воронежского филиала Ростовского государственного университета путей сообщения.

По данным силовиков, преподаватель получал взятки от студентов за выставление положительных оценок на экзаменах и зачетах без фактической проверки знаний с 2019-й по 2020 год.

- За это время обвиняемым получены взятки на общую сумму более 100 тысяч рублей, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре. - Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.