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НовостиПроисшествия15 августа 2023 16:31

Преподавателя воронежского вуза будут судить за взятки от студентов

Воронежец получил от учащихся более 100 тысяч рублей за оценки без фактической сдачи экзаменов
Ярослав ИВАНОВ

В Центральный райсуд передали уголовное дело о получении взяток. В них обвиняют преподавателя Воронежского филиала Ростовского государственного университета путей сообщения.

По данным силовиков, преподаватель получал взятки от студентов за выставление положительных оценок на экзаменах и зачетах без фактической проверки знаний с 2019-й по 2020 год.

- За это время обвиняемым получены взятки на общую сумму более 100 тысяч рублей, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре. - Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.