В Воронеже водителя «Мерседеса» оштрафовали на 1000 рублей за парковку на тротуаре

фото Госавтоинспекции Воронежской области

В Воронеже госавтоинспекторы оштрафовали любителя быстрой езды. Причем владельца иномарки привлекли за нарушение правил парковки.

31-летний водитель «Мерседеса», который в этом году более 20 раз привлекался к ответственности за превышение скоростного режима, поставил машину на тротуаре на улице Суворова, 122б. В Госавтоинспекции ему напомнили, что парковка на тротуаре вынуждает пешеходов двигаться по проезжей части, что создает угрозы для их жизни и здоровья. И оштрафовали нарушителя ПДД на 1000 рублей.