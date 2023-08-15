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НовостиОбщество15 августа 2023 15:51

В Воронеже водителя «Мерседеса» оштрафовали на 1000 рублей за парковку на тротуаре

А он еще оказался нарушителем скоростного режима
Ярослав ИВАНОВ
фото Госавтоинспекции Воронежской области

фото Госавтоинспекции Воронежской области

В Воронеже госавтоинспекторы оштрафовали любителя быстрой езды. Причем владельца иномарки привлекли за нарушение правил парковки.

31-летний водитель «Мерседеса», который в этом году более 20 раз привлекался к ответственности за превышение скоростного режима, поставил машину на тротуаре на улице Суворова, 122б. В Госавтоинспекции ему напомнили, что парковка на тротуаре вынуждает пешеходов двигаться по проезжей части, что создает угрозы для их жизни и здоровья. И оштрафовали нарушителя ПДД на 1000 рублей.