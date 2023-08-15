На фестивале «Вербатим» воронежцам покажут 9 спектаклей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы озвучили дату очередного фестиваля «Вербатимфест». Третий форум документального театра пройдет в Воронеже с 5 по 15 октября.

В основную программу фестиваля вошли девять спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа. Среди участников - лучшие образцы документального театра для молодежной аудитории. Спецпроектом фестиваля станет документальный спектакль Black box - арт-терапия для подростков. Поставит его режиссер из Хабаровска Виталий Федоров.

Кроме основной программы на форуме будет и образовательная часть: проект «Лекторий» включит в себя восемь лекций для подростков, молодежи и театральных деятелей. Экспертами выступят профессионалы из разных областей по документальному искусству: фотографии, кино, театру, продюсированию, хореографии.

- Также в рамках фестиваля состоятся четыре лаборатории по изучению документального искусства: фотографии, хореографии, театру, драматургии, в каждую из которых будут набраны подростки, которые на протяжении фестивальных дней под руководством экспертов будут познавать и изучать данный вид искусства, по итогам состоятся открытые показы, - сообщили организаторы.