В Воронеже обманутая мошенниками пенсионерка во второй визит курьера сдала его полиции

Благодаря жадности мошенников в Воронеже силовикам удалось задержать курьера, который забирал деньги у пенсионеров.

12 августа в полицию обратилась 77-летняя жительница столицы Черноземья, которая стала жертвой мошенников. Ей на домашний телефон позвонил якобы сын. Звонивший признался, что стал виновником ДТП, чтобы его не привлекали к ответственности, срочно нужно заплатить крупную сумму денег. Расстроенная женщина в итоге передала 385 тысяч рублей приехавшему к ней домой через некоторое время мужчине. После этого пенсионерка позвонила сыну сказать, что все сделала, и тут выяснилось, что с ним все в порядке, ни в какую аварию он не попадал.

И тут случилось интересное: женщине снова позвонил «сын» и сказал, что денег, которые она передала ранее, оказалось недостаточно, и необходима более крупная сумма. Тут уже женщина переиграла аферистов: она согласилась собрать еще денег, а сама вызвала полицию. И когда курьер снова приехал за наличностью, его задержали.

34-летний мужчина рассказал в полиции, что нашел в популярном мессенджере предложение о подработке: необходимо было забирать по указанным адресам наличность у горожан и перечислять на счета мошенников, оставляя себе 10% от суммы в качестве вознаграждения. Теперь фигуранту светит срок за мошенничество. Полицейские устанавливают, скольких пенсионеров он лишил денег подобным образом.