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НовостиЗвезды15 августа 2023 13:56

В Воронеже пройдет благотворительный марафон в помощь российской армии

Деньги пойдут на нужды наших вооруженных сил и на лечение раненых бойцов
Юрий КОЗЛОВ
Благотворительный марафон пройдет в парке «Дельфин» вечером 27 августа.

Благотворительный марафон пройдет в парке «Дельфин» вечером 27 августа.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В воскресенье, 27 августа, в Воронеже в парке «Дельфин» пройдет «Народный марафон» — Все для Победы! В нем будут участвовать четыре известныъ музыкальных коллектива: ансамбли «Дива», «Надежда» (Таловая), казачий ансамбль «Багатица», женский коллектив «Сударушка», а также оркестр ВАТУ. Также зрители смогут увидеть выступления спортсменов из боксерского клуба, свое мастерство владения «железными конями» покажут

Акция начнется в 16.00. Все собранные деньги направлены на нужды армии России и бойцам, лечащимся в госпиталях.