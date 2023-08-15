В Воронеже пройдет благотворительный марафон в помощь российской армии

Благотворительный марафон пройдет в парке «Дельфин» вечером 27 августа. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В воскресенье, 27 августа, в Воронеже в парке «Дельфин» пройдет «Народный марафон» — Все для Победы! В нем будут участвовать четыре известныъ музыкальных коллектива: ансамбли «Дива», «Надежда» (Таловая), казачий ансамбль «Багатица», женский коллектив «Сударушка», а также оркестр ВАТУ. Также зрители смогут увидеть выступления спортсменов из боксерского клуба, свое мастерство владения «железными конями» покажут

Акция начнется в 16.00. Все собранные деньги направлены на нужды армии России и бойцам, лечащимся в госпиталях.