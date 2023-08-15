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НовостиСпорт15 августа 2023 12:52

Воронежского пловца признали лучшим спортсменом II Игр стран СНГ

Роман Жидков завоевал на них шесть золотых медалей
Юрий КОЗЛОВ
Роман Жидков без вариантов заслужил звание лучшего спортсмена II Игр стран СНГ по плаванию.

Роман Жидков без вариантов заслужил звание лучшего спортсмена II Игр стран СНГ по плаванию.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский спортсмен Роман Жидков отлично выступил на II Играх стран СНГ по плаванию, проходивших в городе-герое Бресте в Беларуси. Он ударно начал соревнования, став первым на дистанции 100 метров вольным стилем в личном зачете и в командной эстафете с еще тремя россиянами. И в финальный день на счету Романа также два золота 50 метров вольным стилем (результат 23,27 секунды) и в комбинированной эстафете 4х100 м. Но и это еще не все. Жидков и в середине Игр взял два золота – оба в эстафетах. Вот это стабильность!

Роман Жидков на финише одной из своих победных дистанций.

Роман Жидков на финише одной из своих победных дистанций.

Фото: cspsk-vrn.ru

Такие выдающиеся показатели оценили и эксперты. На церемонии закрытия Романа Жидкова признали лучшим спортсменом II Игр стран СНГ по плаванию.

Напомним, на турнире выступали юноши 2007-2008 г.р. и девушки 2008-2009 г.р. – всего более 170 юных спортсменов из 11 стран.

Об успехах лучших воронежских пловчих и об их увлечениях в повседневной жизни, смотрите здесь.