Воронежского пловца признали лучшим спортсменом II Игр стран СНГ

Роман Жидков без вариантов заслужил звание лучшего спортсмена II Игр стран СНГ по плаванию. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский спортсмен Роман Жидков отлично выступил на II Играх стран СНГ по плаванию, проходивших в городе-герое Бресте в Беларуси. Он ударно начал соревнования, став первым на дистанции 100 метров вольным стилем в личном зачете и в командной эстафете с еще тремя россиянами. И в финальный день на счету Романа также два золота 50 метров вольным стилем (результат 23,27 секунды) и в комбинированной эстафете 4х100 м. Но и это еще не все. Жидков и в середине Игр взял два золота – оба в эстафетах. Вот это стабильность!

Роман Жидков на финише одной из своих победных дистанций. Фото: cspsk-vrn.ru

Такие выдающиеся показатели оценили и эксперты. На церемонии закрытия Романа Жидкова признали лучшим спортсменом II Игр стран СНГ по плаванию.

Напомним, на турнире выступали юноши 2007-2008 г.р. и девушки 2008-2009 г.р. – всего более 170 юных спортсменов из 11 стран.

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