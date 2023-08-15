Следователи заочно предъявили обвинение 24-летнему парню в убийстве 28-летней жительницы Воронежа

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Силовики объявили в федеральный розыск 24-летнего молодого человека, которого подозревают в убийстве 28-летней жительницы Воронежа. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, молодую женщину с перерезанным горлом нашли 2 августа в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой.

Сегодня следователи заочно предъявили обвинение в убийстве Андрею К. Он скрылся с места происшествия, его местонахождение до настоящего времени не установлено.

Силовики просят помощи воронежцев в поиске обвиняемого. Парень был одет в черную футболку с короткими рукавами, черные спортивные брюки на манжетах, на ногах - черные кроссовки с белыми вставками. Возможно, у молодого человека имеются повреждения в области руки.

Правоохранители просят обладающих какой-либо информацией о месте нахождения мужчины сообщить по телефонам: 89155492417, 89204235400, 89515585578, 89038662378 или 02. Конфиденциальность гарантирована.