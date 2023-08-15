Воронежская УК отремонтировала крышу многоэтажки после вмешательства ГЖИ

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Жительница воронежского дома №23 по улице Красноармейская обратилась в государственную жилищную инспекцию с жалобой на протечку скатной кровли над ее квартирой.

В ходе подготовки к проверке жилищный инспектор, как того требует закон, разместил в ГИС ЖКХ уведомление о предстоящем инспекционном визите. Получив уведомление, управляющая домом компания «УК Ленинского района» оперативно устранила залатала дыры на крыше в местах залития.

К моменту выхода инспектора на место на кровле над квартирой заявительницы были уложены новые шиферные листы скатной кровли, а со стороны чердака выполнена герметизация кровли. Кроме того, управляющая компания составила акт причинения вреда квартире.