В ЮВЖД объяснили причину закрытия подземных переходов на вокзале Воронеж-1

Столпотворение на надземном переходе вокзала Воронеж-1, видимо, теперь будет постоянным. Фото: предоставлено очевидцем

В ЮВЖД объяснили, почему закрыли подземные переходы для пассажиров пригородных поездов. Причина такого решения – намерение исключить доступ на вокзал без прохождения досмотра.

- Данная мера принята в соответствии с законодательством о транспортной безопасности. Юго-Восточная железная дорога приносит свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении.

Видимо, пассажирам придется привыкать к толпе, стремящейся пройти через надземный переход. Только по нему теперь можно идти с платформы. В понедельник, 14 августа, люди забили этот переход почти до отказа. Почему досмотр нельзя было организовать и у подземных переходов, в ЮВЖД не пояснили.