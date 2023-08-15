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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:58

На Левом берегу Воронежа нашли труп 40-летнего мужчины

Тело мертвого жителя Воронежа обнаружили в подъезде многоэтажки в Железнодорожном районе
Ярослав ИВАНОВ

В одном из домов на Левом берегу Воронежа 13 августа нашли труп. Тело мужчины обнаружили в подъезде многоэтажки на улице Минской. Воронежские следователи проводят доследственную проверку по факту инцидента. Известно, что умершему было 40 лет.

- Следователь провел осмотр места происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, опросил жителей дома, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.