В воронежской школе №106 пройдут учения спасателей

Фото из телеграм-канала ГУ МЧС по области Фото: Предоставлено

В среду, 16 августа, в Воронеже на здании МБОУ "СОШ №106"(жилой массив Олимпийский, 14) пройдут пожарно-тактические учения с практическим применением пожарной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Тренировка пожарных начнется в 10.00. В ведомстве просили горожан не беспокоиться и с пониманием отнестись к проведению учений.

Такие учения – обычная практика службы спасения, которая служит отработке действий пожарных в случае возникновения ЧП на объектах с массовым пребыванием людей. Они проводятся ежегодно.