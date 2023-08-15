Мигрантка собиралась распространить в Воронеже килограмм героина

В Центральном районе Воронежа поймали 31-летнюю жительницу одной из республик Средней Азии, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Во время обыска в съемной квартире на улице Адмирала Чурсина наркополицейские изъяли у задержанной более килограмма героина.

По данным полиции, оптовую партию наркотиков иностранка приобрела через интернет и забрала в Воронеже из тайника-закладки. Она должна была расфасовать тяжелый опиоидный наркотик на разовые дозы и распространять его бесконтактным способом на территории региона.

За сбыт наркотиков женщине грозит длительный срок - максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас фигурантка под стражей.