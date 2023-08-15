В воскресенье из Воронежа в Задонск отправится Митрофано-Тихоновский крестный ход

Фото Воронежской митрополии Фото: Предоставлено

В воскресенье, 20 августа, из Воронежа в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь отправится Митрофано-Тихоновский крестный ход. Шествие начнется в 9.45 от Благовещенского собора после завершении Литургии и праздничного молебна.

Крестный ход ежегодно начинается в день обретения мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского и выдающегося церковного и государственного деятеля. В этом году исполняется 400 лет со дня его рождения и 320 лет со дня преставления.

Участниками крестного хода традиционно становятся тысячи паломников со всей России. С 7:00 до 9:30 верующие смогут сдать свои вещи в автофургон, который будет находиться на территории собора. Протяженность маршрута составит около 130 километров. Безопасность в пути будут обеспечивать сотрудники МВД и казаки.