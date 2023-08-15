Фестиваль «Русское лето» пройдет в Воронеже 26 августа

Фестиваль пройдет на Советской площади Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы фестиваля «Русское лето» объявили дату проведения культурного форума в Воронеже. В этом году он запланирован 26 августа на Советской площади и будет проходить под девизом «ZаРоссию».

В программе концерты с участием знаменитых отечественных исполнителей, шоу богатырей, встречи с писателями, поэтами, блогерами. Имена хедлайнеров объявят дополнительно.

- Взрослые и дети смогут зарядиться творческой и спортивной энергией, почувствовать единение и гордость за героев нашей страны. На площадках будут работать интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый сможет записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих, - отметили организаторы.

Начало в 14.00, вход свободный, 6+