Жительница Воронежа после звонка «из банка» лишилась своих 800 тыс рублей и стала должна по кредитам 1,3 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 жителей Воронежской области стали жертвами дистанционных аферистов за 13 августа. В общей сложности потерпевшие лишились 2,25 млн рублей.

Больше всего потеряла 39-летняя жительница Воронежа. Как женщина рассказала полицейским, 11 августа ей позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником безопасности банка. Он напугал даму, что ее сбережения в опасности, поскольку зафиксирована подозрительная активность движения средств на ее счете. По указке женщина установила на свой телефон приложение удаленного доступа, с помощью которого якобы в банке собирались остановить действия злоумышленников. Но на самом деле мошенники похитили личные сбережения потерпевшей в сумме 800 тысяч рублей, после чего звонивший прервал общение. Но потом даму ожидал еще один неприятный сюрприз: спустя некоторое время потерпевшая получила извещение от банка, что на ее имя оформлено несколько кредитов на общую сумму 1,34 млн рублей.