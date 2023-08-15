В Коминтерновском районе Воронежа на четыре часа отключат свет

Вилку из розетки во время отключения света лучше выдергивать. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Жители многих домов Коминтерновского района во вторник, 15 августа, с 12.00 до 16.00 лишатся света. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Пик-Комфорт». В управляющей организации рассказали, что это связано с работой по замене трансформатора на местной линии.

Электричества в течение четырех часов не будет по следующим адресам:

улица 9 Января, дома с 216 по 246 (четная сторона);

улица Гайдара, дома 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 25;

улица Малаховского, дома 1, 2, 4, 5, 6, 8;

улица Газовая, д. 25.

Напомним, что в августе в 28 районах Воронежской области и в Борисоглебском городском округе с 8.00 до 17.00 периодически будут отключать свет. Там будут менять провода и устанавливать новые опоры линий электропередач.