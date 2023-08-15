В Воронежской области за смерть пассажира в ДТП будут судить экс-полицейского

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Следователи направили на рассмотрение в суд материалы уголовного дела в отношении 30-летнего бывшего полицейского, о вине которого в ДТП погиб пассажир. Экс-сотрудника полиции обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Следствие выяснило, что в ночь со 2 на 3 апреля этого года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль технически неисправного автомобиля и не справился с управлением на дороге в Эртильском районе. Машина выехала на полосу встречного движения и слетела в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии от полученных травм скончался пассажир машины.

- На предварительном следствии обвиняемый дал признательные показания. Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, результаты проведенных судебных экспертиз, протоколы осмотров, иные материалы уголовного дела, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления, - сообщили в воронежском СУСКе.