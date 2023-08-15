Под Воронежем двое мужчин получили ожоги во время отдыха на природе

С мангалом надо обращаться осторожно, иначе легко получить ожоги. Фото: из архива «КП»

При отдыхе на природе некоторые жители Воронежской области так расслабляются, что забывают «включать голову». В этом можно убедиться по сводке курьезных случаев, которые привели к достаточно тяжелым последствиям.

Например, в Верхнемамонском районе 43-летний мужчина пострадал при розжиге мангала. Он получил ожоги, для лечения которых оказалась необходима госпитализация в районную больницу. А в Лискинском районе 45-летний мужчина и вовсе «отличился». Ему взбрело в голову покурить возле легковоспламеняющейся жидкости (видимо, предназначенной для растопки костра либо очага в том же мангале). Итог печальный – ожоги и поездка на скорой в районную больницу. Там мужчине также предстоит пройти курс лечения.

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