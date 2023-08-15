Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 августа 2023 7:44

В Воронежской области в столкновении мопеда и байка пострадал 15-летний подросток

В воронежском райцентре произошла авария с участием двух несовершеннолетних байкеров
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

Полицейские Павловского района Воронежской области выясняют обстоятельства ДТП с участием двух несовершеннолетних байкеров. Как рассказали в ГУ МВД по области, 14 августа около 19.17 часов на улице Павловска 15- летний местный житель, управляя мопедом «FX CITY» во время движения не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мотоцикла «GR8 F300A-M Enluro Lite» под управлением 14-летнего местного жителя.

В результате столкновения пострадал водитель мопеда. Подростка с травмами доставили в местную больницу.

По факту аварии проводится проверка.