Путин назначил двух заместителей председателей судов в Воронежской области

Вакансии руководящих работников двух районных судов теперь заполнили. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Бобровском и Грибановском районных судах заполнились вакансии заместителей председателей. Указ о назначении на эти должности двух женщин-юристов подписал в понедельник, 14 августа, Президент России Владимир Путин.

Новым заместителем председателя Бобровского районного суда стала Наталья Павловская. Срок ее полномочий на этом посту – шесть. Ранее Наталья Рудольфовна работала в Коминтерновском райсуде Воронежа на трех должностях – секретарем, начальником отдела и помощником председателя. С октября 2020-го – судья Бобровского районного суда. Теперь, как мы видим, ее служебный статус повысился.

В Грибановском районном суде новым заместителем председателя стала Инна Карпова – также на шесть лет. В должности судьи Инна Сергеевна проработала более 11 лет. Причем 10 из них трудилась в Грибановском районном суде.