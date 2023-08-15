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НовостиОбщество15 августа 2023 6:44

В Воронеже нашли компромисс, как сохранить подачу кипятка жителям 40 многоэтажек

Из-за долгов обслуживающей организации газовики грозились отключить подачу топлива на котельную микрорайона "Процессор"
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа вмешалась в ситуацию, которая грозила отключением горячей воды жителям 40 жилых домов в микрорайоне «Процессор". Из-за долгов компании «Святогор», которая обслуживает местную котельную, перед компанией «Газпром Межрегионгаз Воронеж» газовики грозились уже 15 августа прекратить подачу топлива.

Мэр Валим Кстенин сообщил в своем телеграм-канале, что сторонам при участии чиновников удалось достигнуть договоренностей:

- Компания продаст активы другому собственнику, который готов оперативно погасить задолженность и эксплуатировать источник теплоснабжения. Подача газа на котельную продолжится, как и поставка коммунальных услуг потребителям.

На случай, если сделка сорвется, котельную возьмет на баланс муниципальное предприятие «Воронежтеплосеть». В мэрии пообещали держать ситуацию на контроле до полного разрешения проблемы.