В Воронеже нашли компромисс, как сохранить подачу кипятка жителям 40 многоэтажек

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
Мэрия Воронежа вмешалась в ситуацию, которая грозила отключением горячей воды жителям 40 жилых домов в микрорайоне «Процессор". Из-за долгов компании «Святогор», которая обслуживает местную котельную, перед компанией «Газпром Межрегионгаз Воронеж» газовики грозились уже 15 августа прекратить подачу топлива.
Мэр Валим Кстенин сообщил в своем телеграм-канале, что сторонам при участии чиновников удалось достигнуть договоренностей:
- Компания продаст активы другому собственнику, который готов оперативно погасить задолженность и эксплуатировать источник теплоснабжения. Подача газа на котельную продолжится, как и поставка коммунальных услуг потребителям.
На случай, если сделка сорвется, котельную возьмет на баланс муниципальное предприятие «Воронежтеплосеть». В мэрии пообещали держать ситуацию на контроле до полного разрешения проблемы.