Воронежцев приглашают на эколого-благотворительное мероприятие в парк «Не учеба»

Фото из группы Молодежного парка "Не учеба" в соцсети "Вконтакте"

Во вторник, 15 августа, в Воронеже в молодежном парке «Не учеба» пройдет эколого-благотворительный вечер, организованный двумя волонтерскими организациями: «Волонтерский корпус 36» и «Общие дети». В программе – просмотр фильма «Старик Хоттабыч» 1956 года.

Вечер начнется в 20.00 по адресу: переулок Фабричный, 8 за Тихвино-Онуфриевской церковью.

Гости могут принести с собой:

одежду в хорошем состоянии, которую вы уже не носите, но она может радовать других людей, которые в ней нуждаются;

пластиковые крышки, они пойдут в переработку, а на вырученные деньги волонтеры купят необходимое для детей-отказников в больницах;

канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, линейки, точилки, ластики, клей и т.д.). Все собранные вещи передадут к 1 сентября для детей в интернатах и детских домах.

Перед просмотром фильма ребята немного расскажут о своей деятельности и как вообще можно участвовать в благотворительности без денег.

Парковочных мест у парка нет, лучше парковаться либо на улице 20 лет ВЛКСМ, либо в переулке Фабричном не доезжая до храма.