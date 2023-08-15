Восемь белгородских троллейбусов вышли в рейсы в Воронеже

Кадр из видео мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В мэрии Воронежа сообщили о выходе в рейсы первых восьми троллейбусов, купленных в Белгороде. Машинам по 10 лет и раньше они эксплуатировались в соседнем регионе. Всего горадминистрация приобрела 15 подержанных троллейбусов, которые появятся на улицах города этой осенью. Работать они будут на двух городских маршрутах - №7 и №99.

Приобретение подержанной белгородской техники в мэрии называют временной мерой, пока идет работа над проектом комплексной модернизации троллейбусного движения в городе.

Напомним,белгородские троллейбусы оснащены кондиционерами и вмещают до 100 пассажиров.